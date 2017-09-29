На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 4 особи (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 4 особи. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортної пригода трапилася учора 28 вересня на автодорозі Кременець-Тернопіль.

Зіткнулися автомобілі Opel Kadett та Volkswagen Т4.

За попередньою інформацією, водій Опеля, ви'їжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпечному русі і не пропустила транспорт, що рухався трасою.

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Внаслідок зіткнення у реанімаційне відділення винуватиця ДТП. У жінки закрита черепно-мозкова травма, струс, перелом кісток тазу та лівого стегна, забої грудної клітки та потиличної ділянки голова.

За меддопомогою звернулося ще троє людей – пасажир з Opel Kadett, водій та пасажир з Volkswagen. У потерпілих – забої та рани тіла й обличчя.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).