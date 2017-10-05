Мінрегіон затвердив 90,3% проектів ОТГ Тернопільщини на загальну суму 120,4 млн грн

Мінрегіон затвердило 90,3% проектів ОТГ Тернопільщини на загальну суму 120,4 млн грн. Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, станом на 4 жовтня комісією при Мінрегіоні розглянуто 153 проектних заявки від 35 об’єднаних територіальних громад області.

За результатами розгляду, Мінрегіоном погоджено можливість реалізації 149 проектів вартістю 120,354 млн грн, у тому числі 104,309 млн грн за рахунок субвенції, що складає 90,32% від загального обсягу.

В основному об’єднані територіальні громади області планують використати кошти субвенції на ремонт та реконструкцію доріг, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, та оновлення інженерних мереж.

На казначейські рахунки вже надійшли кошти в обсязі більше 76 млн грн, у тому числі понад 25 млн грн загального фонду державного бюджету та близько 51 млн грн спеціального фонду державного бюджету.

За даними Головного управління Державної казначейської служби в області, в об’єднаних територіальних громадах зареєстровано для фінансування 95 об’єктів за рахунок коштів спеціального фонду та 19 об’єктів за рахунок коштів загального фонду.

Окремі громади області, такі як Білобожницька, Більче-Золотецька, Борсуківська, Борщівська, Васильковецька, Гримайлівська, Гусятинська, Залозецька, Золотопотіцька, Козлівська, Колодненська, Коропецька, Коцюбинська, Микулинецька, Новосільська, Озернянська, Підволочиська, Скалатська, Теребовлянська та Шумська уже освоюють державну субвенцію та реалізують інфраструктурні Загалом у Державному бюджеті на 2017 рік для 36 об’єднаних територіальних громад Тернопільської області передбачено 115,5 млн грн субвенції на розвиток інфраструктури, у тому числі за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 38,5 млн грн та за рахунок спеціального фонду державного бюджету 76,994 млн грн.

Станом на 4 жовтня підготовлено та надано облдержадміністрацією позитивні висновки за 153 проектними заявками на проекти вартістю 125,8 млн грн, у тому числі 109,768 млн грн за кошти субвенції, що складає 95,05% від загальнообласного обсягу субвенції (115,491 млн грн).