На Тернопільщині виявили тіло 71-річної жінки, яку розшукували кілька днів. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінку виявили учора 4 жовтня близько опівночі в полі під час збору урожаю.

Поліцейські, які виїхали на місце виклику, з’ясували, що загибла - 71-річна жителька Колиндян Чортківського району. Пенсіонерку понад тиждень розшукували як безвісти зниклу.

Під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті на тілі не було виявлено. Найімовірніше жінка померла з природних причин одразу після зникнення.

Остаточну причину смерті буде встановлено під час судмедекспертизи.

Як повідомляв УНІАН, жінку розшукували з 22 вересня 2017 року, про її зникнення поліцію повідомив сільський голова Колиндян.