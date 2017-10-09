Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала від благодійників аналізатор для швидкого визначення показників крові за 380 тис. грн

Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала від Всеукраїнського благодійного фонду «Допомагати просто!» аналізатор для швидкого визначення показників крові. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вартість обладнання складає 380 тис. грн.

«Ми вдячні кожному, хто долучається до покращення якості діагностики та лікування пацієнтів області. Цьогоріч з обласного бюджету виділено кошти на купівлю двох дихальних апаратів для обласної дитячої лікарні. Також у даному лікувальному закладі встановлена лапороскопічна стійка, що забезпечує точну діагностику й ефективне лікування за допомогою відео-оптики. До слова, також з обласного бюджету цього року виділено 600 тис. грн для укомплектації реанімобіля невідкладної допомоги. У нас ще багато планів на подальше покращення матеріально-технічної бази лікарні, я звертатимуся до депутатського корпусу Тернопільської обласної ради з проханням передбачити кошти на закупівлю необхідного обладнання», – сказав під час огляду медзакладу голова облради Віктор ОвГолова ТОДА Степан Барна зауважив, що в дитячій обласній лікарні щороку отримують медичну допомогу майже 15 тис. дітей Тернопільщини, а ще понад 40 тис. – медичну консультацію.

«Безумовно, це доволі велике навантаження на даний лікувальний заклад, тож велику роль відіграє всебічна допомога й підтримка. Вже третій рік поспіль з обласного та державного бюджету виділяється майже 8 млн грн на придбання необхідних медикаментів. Тепер майже 80% ліків у цій лікарні діти можуть отримати безкоштовно. Це спільна робота обласної державної адміністрації, обласної ради та Уряду України. І я вірю в те, що з часом у нас з’явиться можливість повноцінно забезпечувати лікування дітей за рахунок держави», – сказав Барна.

За його даними, в наступному році за рахунок коштів державного бюджету Фонду регіонального розвитку планується спрямувати щонайменше 3 млн грн на технічне переобладнання даного медичного закладу.