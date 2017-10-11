На Тернопільщині внаслідок зіткнення іномарки з рейсовим автобусом загинув водій легківки. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні близько опівдня при в’їзді у Чортків.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Accent, виїждаючи з другорядної дороги на головну, врізався в автобус.

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Водій автобуса стверджує, що іномарка раптово виїхала і намагалася проскочити перед ним, при цьому загальмувати, щоб уникнути зіткнення, він уже не встиг.

В результаті ДТП водій Hyundai Accent загинув на місці пригоди.

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На момент аварії в салоні автобуса перебувало майже 20 пасажирів, ніхто з них, за даними поліції, не постраждав.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.