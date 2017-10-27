З бару прямо до військкомату: у Тернополі патрульні виявили юнака, який ухилявся від призову

У Тернополі патрульні виявили юнака, який ухилявся від призову. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополі, учора на спецлінію 102 з одного з барів на вул. Б. Хмельницького надійшло повідомлення, що невідомий вчиняє хуліганські дії і не хоче покидати їхній заклад.

Патрульні затримали громадянина і склали на нього протокол за дрібне хуліганство.

Інспектори також перевірили хлопця по базі призовників. Виявилося, що він не з’являється до військкомату. Патрульні доставили затриманого у міський військовий комісаріат.