З бару прямо до військкомату: у Тернополі патрульні виявили юнака, який ухилявся від призову
10:59, 27 жовтня 2017Тернопіль
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Після затримання патрульні доставили хулігана у міський військовий комісаріат.
У Тернополі патрульні виявили юнака, який ухилявся від призову. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополі, учора на спецлінію 102 з одного з барів на вул. Б. Хмельницького надійшло повідомлення, що невідомий вчиняє хуліганські дії і не хоче покидати їхній заклад.
Патрульні затримали громадянина і склали на нього протокол за дрібне хуліганство.
Інспектори також перевірили хлопця по базі призовників. Виявилося, що він не з’являється до військкомату. Патрульні доставили затриманого у міський військовий комісаріат.
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