На Тернопільщині прокуратура повернула у державну власність земельну ділянку вартістю понад 900 тисяч гривень

На Тернопільщині прокуратура повернула у державну власність земельну ділянку вартістю понад 900 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Тернопільської області, судом апеляційної інстанції підтверджено законність позовних вимог Кременецької місцевої прокуратури щодо визнання недійсним договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею понад 20 га вартістю понад 900 тис. грн у державну власність.

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Підставою для пред’явлення позову стали порушення земельного законодавства при передачі земельної ділянки на території Іванківської сільської ради Лановецького району в оренду та визначення орендної плати без врахування реальної вартості землі.