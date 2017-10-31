На Тернопільщині за 9 місяців роботодавці ліквідували заборгованість із зарплати на 4,2 мільйони гривень

На Тернопільщині за 9 місяців після заслухання на комісіях 42 керівників підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, на 40 підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати в сумі майже 4,2 млн грн.

Як повідомили у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, також погашено податку на доходи фізичних осіб в сумі 877,7 тис. грн, з єдиного соціального внеску – в сумі 970,3 тис. грн.

Також проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу із керівниками 107 підприємств, за наслідками якої 105 підприємств погасили заборгованість із заробітної плати в сумі 3 млн 389,6 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб – в сумі 1 млн 844,1 тис. грн та майже 3,1 млн грн ЄСВ.

Крім цього, працівники органів ДФС Тернопільщини спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У січні-вересні цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 274 підприємств, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 258 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 595,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 760,2 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також була проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань по 694 підприємствах та організаціях області. За наслідками проведеної роботи 663 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати, відтак до бюджету надійшло 2 млн 280,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 2 млн 916,5 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.