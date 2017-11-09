Правоохоронці повернули батькам трьох неповнолітніх, які втекли з навчального закладу до Тернополя. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення дітей працівників Монастириського відділення поліції повідомив керівник одного з районних навчальних закладів.

Як з’ясувалося, напередодні у одного з учнів пропала чимала сума коштів. Подія настільки засмутила юнака, що той без попередження та дозволу вирішив покинути навчальний заклад. Зі своїм рішенням поділився ще з двома друзями, а ті вирішили тікати разом з товаришем.

Двоє неповнолітніх мешкали неподалік обласного центру, а третій - тернополянин, тож усі направилися до Тернополя. Хлопці навіть не сподівалися, що там на них вже чекатимуть правоохоронці.

На центральному автовокзалі втікачів разом з працівниками ювенальної поліції зустрічали їхні родичі, які й забрали неповнолітніх. Об’єктом злочинних посягань хлопці не стали.