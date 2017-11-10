На Тернопільщині оштрафували агрофірму, транспорт якої забруднював дороги (фото, відео)

На Тернопільщині оштрафували агрофірму, транспорт якої забруднював дороги. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, штрафні санкції згідно статті 139 КУпАП наклали правоохоронці Підгаєцького відділення поліції на місцевого підприємця, оскільки вантажівки, які належать аграрію, забруднили проїжджу частину на відрізку автодороги Бережани-Підгайці під час вивозу сільськогосподарської продукції з поля.

За даним поліції, вже наступного дня на автодорозі працювала очисна техніка, а для миття вантажівок завезено дві цистерни з водою.

Очищення доріг спецтехнікою вже розпочалося у Козівському, Кременецькому, Збаразькому та Бучацькому районах. Шляхи чистять на відрізках Тернопіль-Стрий-Знамянка( між селами Плотича та Теофіпілка),Козова-Зборів (між хутором Заберезки та селом Глинна) Кременець-Біла Церква ( село Плоске), Кременець-Почаїв ( село Куликів) та Збараж-Заложці (між селом Іванчани та Новики), Тернопіль-Івано-Франківськ ( між селами Добреполе та Нові Петликівці).

Також при виїзді з польових угідь облаштовано мийки, якими водії омивають транспорт від бруду та землі.

В поліції принагідно спростували інформацію, поширену в місцевих ЗМІ, що ДТП поблизу села Нові Петликівці Бучацького району через бруд на дорозі. Слідчо-оперативна група при виїзді на місце події встановила, що перекидання автомобіля «МАЗ» трапилося через порушення правил дорожнього руху.