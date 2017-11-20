Аграрії Тернопільщини завершили посів озимих. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія Дерманська, під урожай 2018 року посіяно озимі зернові культури на площі 190 тис. га, що на 0,5% менше, ніж минулого року.

Озиму пшеницю посіяно на площі 177,1 тис. га (-1,7%), озиме жито – 1,2 тис. га (як і в минулому році), озимий ячмінь - 11,7 г тис. га (- 33,8%).

«У цьому році озимі сіяли в більш пізні терміни через дощі», - зазначила Дерманська.

Як повідомляв УНІАН, площі озимого ріпаку скоротилися на 4,6% до 61,5 тис. га.