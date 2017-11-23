У Тенополі двоє невідомих пограбували аптеку, застосувавши до продавця електрошокер

У Тенополі двоє невідомих, застосувавши до продавця електрошокер, пограбували аптеку. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з каси нападники забрали усі наявні кошти – 4,4 тис. грн.

Зі слів потерпілої, до приміщення аптеки на вул. Л. Українки увірвалися невідомі. На головах у них були шапки чорного кольору, котрі зловмисники, щойно зайшовши до приміщення, натягнули на обличчя. Розмовляли іноземною мовою, схожою на мову кавказького регіону.

Один з нападників одразу кинувся до продавця і оглушив її електрошокером.

Зараз правоохоронці розшукують нападників.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження.