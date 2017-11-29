На Тернопільщині понад 3 години гасили пожежу на зерносушці. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 28 листопада о 12.58 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу зерносушки в селі Більківці Збаразького району.

На виклик негайно було направлено черговий караул ДПРЧ 17. Орієнтовна площа пожежі 25 м кв. Локалізацію даної пожежі було здійснено о 13.39, повністю ліквідовано загорання – о 17.16.

Для гасіння пожежі було залучено 4 чоловіки особового складу та місцева пожежна команда села Озерна. На місці пожежі загиблих чи травмованих не виявлено.

Причина пожежі встановлюється.