Правоохоронці затримали гастролера зі Львова, який на Тернопільщині викрав на трасі майже 300 м огороджувального тросу

Правоохоронці затримали злодія, який на Тернопільщині викрав на трасі майже 300 м огороджувального тросу. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора працівники дорожнього підприємства, здійснюючи нічну посипку дороги, помітили, як поблизу одного з сіл Зборівського району невідомий чоловік вантажить у мікроавтобус огороджувальні троси. Про подію повідомили поліцейських.

Оскільки все відбувалося на межі Тернопільської та Львівської областей злодій, втікаючи з місця події, направлявся в бік Бродів. Про це було поінформовано поліцейських. На в’їзді до райцентру автомобіль «Мерседес-Спрінтер» зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції. У салоні було виявлено три відрізки металевого тросу кожна довжиною майже 100 м та болгарка, з допомогою якої їх зрізали.

Зловмисником виявився житель Львова, 1967 року народження. У нього вилучили речові докази.

За фактом крадіжки співробітники Зборівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські Львівщини та Тернопільщини перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь.