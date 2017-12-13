Чернихівська ОТГ отримала за рахунок субвенції отримала для своїх потреб трактор вартістю 620 тис. грн (фото)

Чернихівська ОТГ отримала за рахунок субвенції отримала для своїх потреб трактор вартістю 620 тис. грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадмінсітарції, ключі від спецтехніки голові ОТГ Марії Кіпибіді вручив голова облдержадміністрації Степан Барна.

Він нагадав, що у 2017 році для 36-ти об’єднаних територіальних громад Тернопільської області у Державному бюджеті було передбачено 115,5 млн грн субвенції на розвиток інфраструктури, у тому числі за рахунок коштів загального фонду державного бюджету – 38,5 млн грн, за рахунок спеціального фонду державного бюджету – 77 млн грн.

Принагідно Барна оглянув місцеву школу, садочок, амбулаторію та поспілкувався з працівниками й жителями громади.

У 2017 році за кошти місцевого бюджету у Черниховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. замінили 26 вікон на суму більше 119 тис. грн. Завершується також поточний ремонт спортивного залу, вартість якого – 109 тис. грн. Раніше у школі повністю перекрили дах.

У дитячому садочку за рахунок субвенції спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, здійснили утеплення фасаду. Це було зроблено з метою впровадження енергоефективних заходів. Загалом вартість проекту склала 712 тис. грн, з яких 547 тис. грн склали кошти державного бюджету та 165 тис. грн – кошти місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. Чернихівська громада створена у 2016 році. Вона об’єднала три села – Чернихівці, Старий Збараж та село Верниківці Збаразького району.