У Тернополі відбулася інавгурація нового ректора педуніверситету Богдана Буяка

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, привітав Буяка з новою посадою, на яку його обрав педколектив вишу, голова ТОДА Степан Барна. Під час урочистостей він зачитав відповідний наказ Міністерства освіти й науки України про призначення ректора.

«Сьогодні мені особливо зачитати наказ Міністерства освіти і науки України від 15.12.2017 року про призначення на посаду ректора, адже я – випускник цього навчального закладу. Відтак, згідно із викладеним у тексті наказу, керуючись статтею 10 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України під №630 зі змінами наказано призначити Буяка Богдана Богдановича ректором Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка з 15 грудня 2017 року до 14 грудня 2022 року з можливою пролонгацією як обраного за конкурсом відповідно до статті 42 ЗУ «Про вищу освіту» на умовах викладених у контракті. Мені приємно констатувати, що до випускників цього навчального закладу мають відношення не лише мої друзі, а й мої рідні. І вдвічі приємніше, що цей університет виховує хороших кадрів. Я вірю в те, що та робота, яка розпочата ректором Володимиром Петровичем Кравцем буде підтримана та матиме гідне продовження Богданом Богдановичем Буяком», – підкреслив голова ОДА.

Принагідно він вручив подяку ТОДА попередньому ректору Володимирові Кравцеві за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та підготовку висококваліфікованих кадрів.