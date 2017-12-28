На Тернопільщині 22-річна дівчина вкрала 23 тисячі гривень у своєї товаришки

На Тернопільщині 22-річна дівчина вкрала 23 тис. грн у своєї товаришки. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських із заявою про крадіжку звернулася 26-річна тернополянка.

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Як зазначають у прес-службі, потерпіла повідомила, що з її помешкання кудись зникла чимала сума грошей. Поліцейські встановили, що напередодні у тернополянки гостювала її знайома – жителька селища Велика Березовиця. У ході оперативних заходів було встановлено, що саме остання причетна до крадіжки грошей.

Дівчина бачила, як подруга виймає зі сховку кошти, а коли та на деякий час вийшла до іншої кімнати, вкрала 23 тис. грн.

Поліцейські також розслідують декілька фактів шахрайств та інших крадіжок, в яких 22-річна мешканка селища Велика Березовиця є головною підозрюваною.

Щодо неї відкрито чергове кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).