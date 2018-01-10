Прокуратура Тернопільщини передала до суду провадження щодо підозрюваного, який після вбивства жертви скинув її з каменем на тілі у ставок

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) КК України стосовно жителя с.Калинівка Зборівського району Тернопільської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що 17 серпня 2017 року мешканець Тернопільщини запросив у гості жительку Львівщини.

Після розпиття з нею алкоголю на березі ставка с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області, він задушив та викинув тіло жертви у водойму, прив’язавши до нього камінь. Сумку з особистими речами жертви чоловік привласнив.

Тіло жінки через тиждень після скоєння злочину виявив у ставку місцевий житель.

Правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває під вартою.