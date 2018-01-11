На Тернопільщині затримано групу осіб, що виготовляла та збувала амфетамін

16:19, 11 січня 2018
Тернопіль
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Наркоти ділки збували наркозалежним людям Тернополя та області.

На Тернопільщині затримано групу осіб, що виготовляла та збувала амфетамін.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 4 тернополян в одному із сіл  Зборівського району Тернопільської області, діючи за попередньою змовою виготовляли психотропну речовину – амфетамін, яку збували наркозалежним особам Тернополя та області.

Злочин викрито спільно з працівниками поліції та СБУ. 

Під час  обшуку в автомобілі, яким пересувались  зловмисники,  вилучено порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору масою близько 450 г, а в будинку, де вони виготовляли психотропну речовину – обладнання для  виготовлення амфетаміну.

Прокуратурою  Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво  у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин в особливо великих розмірах групою осіб) 

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Теги: #амфетамін#новини Тернопільщини