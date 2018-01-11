На Тернопільщині затримано групу осіб, що виготовляла та збувала амфетамін.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 4 тернополян в одному із сіл Зборівського району Тернопільської області, діючи за попередньою змовою виготовляли психотропну речовину – амфетамін, яку збували наркозалежним особам Тернополя та області.

Злочин викрито спільно з працівниками поліції та СБУ.

Під час обшуку в автомобілі, яким пересувались зловмисники, вилучено порошкоподібну речовину світло-рожевого кольору масою близько 450 г, а в будинку, де вони виготовляли психотропну речовину – обладнання для виготовлення амфетаміну.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин в особливо великих розмірах групою осіб)

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.