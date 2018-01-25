Шахрайка під виглядом працівника "Тернопільгазу" винесла з квартири пенсіонерки 63 тисячі гривень і золото
14:58, 25 січня 2018Тернопіль
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Пенсіонерка майже відразу помітила пропажу цінностей, але повідомляти про злочин в поліцію не хотіла.
Шахрайка винесла с квартири тернополянки гроші та золото / inform-ua.info
Шахрайка, що представилася працівником «Тернопільгазу», викрала у 94-річної тернополянки 63 тисячі гривень і золоті вироби.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, зловмисниця прийшла до помешкання пенсіонерки і розповіла, що оглядає лічильники. Поки власниця квартири шукала документи, гостя знайшла сховок та викрала з нього 63 тис. гривень і золоті вироби.
Пенсіонерка майже відразу помітила пропажу цінностей, але повідомляти про злочин в поліцію не хотіла. Лише через місяць вона розповіла про випадок онуці, яка звернулася до правоохоронців.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.
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