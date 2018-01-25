Шахрайка під виглядом працівника "Тернопільгазу" винесла з квартири пенсіонерки 63 тисячі гривень і золото

Шахрайка, що представилася працівником «Тернопільгазу», викрала у 94-річної тернополянки 63 тисячі гривень і золоті вироби.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, зловмисниця прийшла до помешкання пенсіонерки і розповіла, що оглядає лічильники. Поки власниця квартири шукала документи, гостя знайшла сховок та викрала з нього 63 тис. гривень і золоті вироби.

Пенсіонерка майже відразу помітила пропажу цінностей, але повідомляти про злочин в поліцію не хотіла. Лише через місяць вона розповіла про випадок онуці, яка звернулася до правоохоронців.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.