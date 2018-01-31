На Тернопільщині у Скалаті відкрили Центр надання адміністративних послуг (фото)

За словами керівника області, майже 15 тис. мешканців Скалатської громади Підволочиського району отримали доступ до широкого спектру якісних адмінпослуг.

На Тернопільщині у Скалаті відкрили Центр надання адміністративних послуг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, центр відкрито у співпраці з Програмою «U-LEAD з Європою».

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«Майже 15 тис. мешканців Скалатської громади Підволочиського району отримали доступ до широкого спектру якісних адмінпослуг, включно з найнеобхіднішими в ОТГ: реєстрація жителів, бізнесу та нерухомості, нотаріальні послуги, соціальні та пенсійні послуги, земельні послуги, послуги місцевого значення тощо. Від імені Тернопільської обласної державної адміністрації хочу подякувати нашим європейським партнерам за реалізацію наших мрій. Чому про це говорю? Тому що коли ми починали процес децентралізації, то обіцяли, що зробимо конкретні речі, які стануть прикладом, що децентралізація може бути в дії, а також зможемо запропонувати конкретні зміни для людей», – сказав під час відкриття голова ОДА Степан Барна.

У свою чергу керівник початкової фази з покращення якості місцевих послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» Сусанна Делланс висловила сподівання, що ЦНАП Скалатської ОТГ, створений на основі шведського досвіду надання зручних та доступних адміністративних послуг, зробить життя в громаді більш комфортним.

Барна принагідно відзначив ефективність Скалатської ОТГ.

«Ми маємо приклад Скалатської громади, яка за цей невеликий час реалізувала проектів на суму понад 25 млн грн. І це лише за рахунок коштів із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Це ж стосується і кроків, які здійснені громадою в напрямі покращення якості надання адмінпослуг. Децентралізація є елементом спільної політики облдержадміністрації та обласної ради та спільної політики держави на чолі з Президентом України Петром Порошенком. Її мета – максимально передати повноваження на місця. І Скалатський ЦНАП є чудовим прикладом ефективності децентралізації та партнерства між громадою та міжнародною донорською програмою», – зауважив керівник області.