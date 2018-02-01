Водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в залізобетонну опору.

На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано водія, який у стані сп’яніння на швидкості в’їхав у стовп.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася в селі Касперівці Заліщицького району.

Водій автомобіля Ford Transit не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в залізобетонну опору.

За даними поліції, чоловік перебував у стані алкольного сп’яніння. Водію після зіткнення надали меддопомогу та госпіталізували в реанімаційне відділення. У нього – струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма.