У 2017 році жителі Тернопільщини оплатили за комуналку 88,1% від нарахованих сум

Зокрема, в 2017р. населенням оплачено за електроенергію 571,2 млн грн (у 2016 році – 386,5 млн грн).

У 2017 році жителі Тернопільщини оплатили за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1,057 млрд грн – 88,1% від нарахованих сум.

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Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, заборгованість населення за газопостачання на кінець грудня 2017 року становила 177,1 млн грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 48,4 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,6 млн грн, за вивезення побутових відходів – 4,8 млн грн.

У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги централізованого водопостачання та водовідведення, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець грудня 2017 року була відсутня.

Крім того, в 2017р. населенням оплачено за електроенергію 571,2 млн грн (у 2016 році – 386,5 млн грн). Сума заборгованості з оплати електроенергії на кінець грудня 2017 року становила 58,6 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в грудні 2017 роук становили 1,772 тис. грн (у грудні 2016 року – 1,146 тис. грн).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги" в 2017 році з населенням області укладено 296 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 900 тис. грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 663,4 тис. грн.