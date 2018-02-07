Жінка почула сторонні звуки із житла через стінку, зателефонувала власниці квартири і з’ясувала, що всі її сім’я зараз на роботі, а отже в квартиру проник злодій.

У Тернополі затримали 29-річного злодія, якого сусідка заблокувала у квартирі, в яку він проник.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дзвінок на лінію "102" про ймовірно сторонніх людей у житлі надійшов від мешканки вул. Золотогірської сьогодні близько 12 год.

Жінка почула сторонні звуки із житла через стінку, зателефонувала власниці квартири і з’ясувала, що всі її сім’я зараз на роботі, а отже в квартиру проник злодій. Відтак вона закрила двері спільного коридору і викликала поліцію.

На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група, бійці КОРДу, патрульної поліції. Неподалік об'єкту знаходилися і працівники поліції охорони, вони за 3 хв після повідомлення прибули за вказаною адресою.

Зайшовши до житла, сторонніх осіб правоохоронці не виявили, лише побачили всюди розкидані речі. Оскільки підозрюваний втекти не мав як, силовики почали обшукувати житло. Сторонню особу знайшли на добудованому горищі. Чоловік там заховався між старими речами. Його затримали.

З'ясувалося, що затриманий – 29-річний мешканець Івано-Франківської області. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини. Минулого року він звільнився з місць позбавлення волі. Вирішується питанння про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри.