15 лютого у Києві Тернопільщина презентує свій економічний, туристичний та мистецький потенціали

На даний захід запрошені надзвичайні та повноважні посли іноземних держав.

15 лютого в Міжнародному виставковому конференц-центрі «Український Дім» у Києві, відбудеться презентація «Благословенне Тернопілля».

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на заході, який проводиться за ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни, область представить свій економічний, туристичний та мистецький потенціали. «Благословенне Тернопілля» вже вдруге об'єднає відомих та успішних вихідців з Тернопільщини та зможе окреслити пріоритетні напрями розвитку та подальшої співпраці. Торік ми розпочали цілком новий формат презентації нашого краю і успішно його продовжуємо», – зауважив Барна.

Зокрема, під час презентації діятиме експозиція «TERNOPIL*YA». Участь в тематичних локаціях візьмуть представники туристичної галузі регіону, а також Національний заповідник «Замки Тернопілля».

До підготовки та проведення заходу долучаються й голови районних державних адміністрацій, завдання яких – забезпечити належне представлення потенціалу відповідних територій. Зокрема, Бережанський район презентуватиме музей січових стрільців «Тернопілля – край стрілецької звитяги», Борщівщина – фестиваль «Вертеба» та виставку «Трипілля на Тернопіллі», Козівська та Шумська райдержадміністрації – виставку «Тернопілля – повстанський край».

Управління культури ТОДА забезпечить художнє оформлення заходу, а також участь у ньому колективів та окремих виконавців художньої самодіяльності Тернопільської області. Крім того, на заході передбачений бізнес-ланч «Діалог заради розвитку Тернопільщини».

На даний захід запрошені надзвичайні та повноважні посли іноземних держав. Серед потенційних іноземних інвесторів розповсюджуватимуться інформаційно-презентаційні матеріали.