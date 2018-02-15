Зловмисники надавили пенсіонерами на жалість і підступно викрали усі їхні заощадження.

На Тернопільщині шахраї видурили в пенсіонерів 1,5 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жертвами злодіїв стало подружжя пенсіонерів із села Підлісці Кременецького району.

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Зустрівши на вулиці пенсіонера, зловмисники стали розповідати, що вони не місцеві, що з їхнім знайомим трапилося нещастя – він потрапив у ДТП і зараз у важкому стані перебуває в лікарні. Запитали старенького, чи не має він американських доларів дрібними купюрами, бо в них тільки сотні. Дідусь перейнявся проблемою незнайомців, що привів їх до власного помешкання, де на той час була тільки дружина-пенсіонерка, і пішов до сховку дивитися за дрібними грошима. Обмін не відбувся, оскільки в кременчанина купюр мілкого номіналу не виявилося.

Коли він разом з шахраями вийшли на вулицю, жінка почала відволікати його увагу розмовами, а її спільник непомітно проник до помешкання і, уже знаючи, де пенсіонери зберігають гроші, забрав усі їхні заощадження.

Потерпілі помітили зникнення грошей, коли побачили на комоді порожній конверт.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Поліцейські вживають всіх заходів, аби встановити осіб зловмисників.