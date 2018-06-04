На Кіпрі помер український турист - ЗМІ

65-річний чоловік знепритомнів на пляжі після купання у морі.

Сьогодні вранці на Кіпрі помер 65-річний чоловік з України після купання в морі на курорті Ая-Напа.

Про це повідомляє видання Cyprus-Mail Online.

Читайте такожВ Румунії у результаті ДТП постраждали шестеро громадян України (відео)

"Василь Вовчук виходив з моря на пляжі Пантаху, коли він втратив свідомість та впав у воду", - йдеться у повідомленні.

Українець помер дорогою до приватної клініки в автомобілі швидкої допомоги. Точна причина смерті буде визначена після розтину тіла.

Чоловік прибув на Кіпр 25 травня та мав залишатися на острові до кінця цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Мальті автобус із туристами потрапив у ДТП, двоє загинули.