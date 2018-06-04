На Кіпрі помер український турист - ЗМІ

15:55, 04 червня 2018
Новини туризму
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Українець поїхав на відпочинок на Кіпр і помер / Фото сathayassociates.com

Про це повідомляє видання Cyprus-Mail Online.

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"Василь Вовчук виходив з моря на пляжі Пантаху, коли він втратив свідомість та впав у воду", - йдеться у повідомленні.

Українець помер дорогою до приватної клініки в автомобілі швидкої допомоги. Точна причина смерті буде визначена після розтину тіла.

Чоловік прибув на Кіпр 25 травня та мав залишатися на острові до кінця цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Мальті автобус із туристами потрапив у ДТП, двоє загинули.

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Теги: #смерть#Кіпр