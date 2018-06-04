На Кіпрі помер український турист - ЗМІ
15:55, 04 червня 2018Новини туризму
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65-річний чоловік знепритомнів на пляжі після купання у морі.
Українець поїхав на відпочинок на Кіпр і помер / Фото сathayassociates.com
Сьогодні вранці на Кіпрі помер 65-річний чоловік з України після купання в морі на курорті Ая-Напа.
Про це повідомляє видання Cyprus-Mail Online.
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"Василь Вовчук виходив з моря на пляжі Пантаху, коли він втратив свідомість та впав у воду", - йдеться у повідомленні.
Українець помер дорогою до приватної клініки в автомобілі швидкої допомоги. Точна причина смерті буде визначена після розтину тіла.
Чоловік прибув на Кіпр 25 травня та мав залишатися на острові до кінця цього тижня.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Мальті автобус із туристами потрапив у ДТП, двоє загинули.
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