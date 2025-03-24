Забруднена вода з-під крана може призвести до таких серйозних захворювань, як черевний тиф, холера, гепатит і дизентерія.

Вода з-під крана в Україні залишає бажати кращого. І іноді, під час подорожей світом, ми можемо замислитися над питанням, а чи можна пити водопровідну воду в тій чи іншій країні.

Звісно, це не стосується, приміром, Швейцарії. Але є список із 10 популярних туристичних напрямків, де пити воду з-під крана небезпечно, пише Travel Off Path із посиланням на Держдепартамент США.

1. Мексика. Поки ви насолоджуєтеся майянськими руїнами і смачними тако, пам'ятайте: місцева вода може бути небезпечною. Навіть в елітних курортах краще уникати водопровідної води. При цьому також варто пам'ятати, що в багатьох ресторанах і готелях подають не бутильовану воду, а з-під крана. Це ж стосується і льоду.

Відео дня

2. Домініканська Республіка.

3. Єгипет. Держдеп США і Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендують тільки бутильовану воду, щоб уникнути серйозних проблем зі шлунком.

4. Індія. Індія - це феєрія фарб, звуків і смаків, але місцева вода, як і їжа, можуть стати джерелом серйозних інфекцій. Бактеріальне зараження - часта проблема, тому в Індії віддавайте перевагу тільки кип'яченій або бутильованій воді.

5. Колумбія (сільські райони). Колумбія - країна з яскравими містами і приголомшливою природою, але в сільських районах вода з-під крана небезпечна.

6. Сальвадор. Сальвадор відомий своїми серфінг-спотами і зростаючою популярністю серед туристів. Однак якість водопровідної води залишає бажати кращого, особливо в сільській місцевості.

7. Таїланд. Таїланд - це "дешевий" рай для мандрівників, але місцеву воду пити не варто. Досліджуйте стародавні храми, насолоджуйтеся вуличною їжею, але використовуйте тільки бутильовану воду.

8. Індонезія. Індонезія з її тисячами островів - мрія мандрівника, але ось місцева вода може стати кошмаром. Держдеп США прямо попереджає: у країні не можна пити воду з-під крана.

9. Філіппіни.

10. Еквадор. Навіть у готелях і ресторанах просіть тільки бутильовану воду і стежте за тим, із чого роблять лід!

Інші новини з порадами для туристів

Раніше УНІАН повідомляв, як легко та комфортно заснути в літаку. Експерт зі сну Мартін Сілі радить прогулятися в аеропорту перед польотом. Дослідження свідчать, що всього півгодини помірних фізичних вправ можуть допомогти вам краще спати.

Крім того, туристів закликали не повторювати помилку, яка може призвести до затримки авіарейсу. Приміром, подорожуючи з ручною поклажею, іноді легше засунути рюкзак не на полицю зверху, а під сидіння.

Вас також можуть зацікавити новини: