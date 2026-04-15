Це того варте: туристам розповіли, як заощадити під час подорожі Ірландією

Поїздка до Ірландії – задоволення не з дешевих, але є способи заощадити.

Ірландія користується великою популярністю серед туристів завдяки своїй мальовничій природі, унікальній архітектурі та самобутнім традиціям. Однак за країною також закріпилася репутація не найдешевшого місця для подорожей, особливо коли йдеться про оренду житла.

Своєю чергою тревел-журналіст Фіонн Девенпорт, який мешкає в ірландській столиці Дубліні, у своєму блозі на Lonely Planet дав туристам кілька корисних порад, як заощадити під час подорожі Ірландією.

Скільки потрібно грошей на один день в Ірландії

За словами автора матеріалу, в середньому проживання в хостелах обходиться в 40-70 євро, проте в Дубліні ціни злітають до 50-120 євро. Водночас простий номер на двох коштує 90-110 євро (120-160 євро в Дубліні), а апартаменти з власною кухнею – 160–250 євро.

Проїзний на громадський транспорт в Ірландії коштує від 1,50 євро.

Чашка кави в місцевих кафе обходиться в 3,50-6 євро, сендвіч – 4-8 євро, а келих пива в барі – 6-9 євро. Тим часом, за гарну вечерю на двох доведеться викласти близько 170 євро.

Як заощадити на відпочинку в Ірландії

1. Вибирайте міжсезоння

Піковий сезон – травень і серпень – найдорожчий час для відвідування Ірландії, тому можна значно заощадити, просто уникаючи цих місяців. Взимку (за винятком Різдва) ціни на авіаквитки та проживання зазвичай найнижчі, але, швидше за все, погода буде найгіршою, з короткими днями та безліччю сезонних закриттів, особливо вздовж західного узбережжя. Ідеальний час для відвідування – міжсезоння, особливо восени (навесні відзначаються День Святого Патрика та Великдень, які зазвичай дуже багатолюдні та популярні), коли кількість туристів зменшується, ціни падають (особливо на проживання), а погода може бути напрочуд гарною.

2. Розглядайте різні варіанти прибуття

Оскільки Ірландія є островом, переважна більшість туристів прибувають туди літаком. Дублін – найпопулярніший пункт прибуття, але рейси через інші міста зазвичай дешевші. Ще бюджетніше обійдеться поїздка на поромі з Великої Британії, Франції або Іспанії (проте вартість значно зростає, якщо подорожувати з автомобілем).

3. Користуйтеся місцевими автобусами

В Ірландії досить розвинена мережа громадських і приватних автобусів, які є найдоступнішим за ціною способом пересування. Transport for Ireland – це зручний планувальник маршрутів для всіх видів громадського транспорту по всій країні, включаючи автобуси, а в сільській місцевості послуги Local Link – це зручний спосіб досліджувати околиці.

4. Відвідуйте основні визначні пам'ятки дешевше

Багато пам'яток пропонують знижки при купівлі квитків онлайн заздалегідь. Також можна придбати туристичні абонементи, що включають відвідування низки пам'яток, наприклад, Dublin Pass або Heritage Card. Крім того, безкоштовний вхід надається до чотирьох музеїв, що входять до складу Національного музею Ірландії (три філії в Дубліні та одна, Музей сільського життя, у графстві Мейо), Національної галереї в Дубліні, Художньої галереї Кроуфорда в Корку та Музею Ольстера в Белфасті.

5. Відвідуйте ресторани раніше

У великих містах з великою кількістю працюючого населення багато ресторанів пропонують комплексні обіди, які зазвичай включають закуску та основну страву. Багато ресторанів також пропонують меню для ранніх відвідувачів, яке зазвичай діє з 17:00 до 19:00 – вибір страв обмежений, але це може дати значну економію порівняно зі стандартним вечірнім меню à la carte. Early Table – це чудовий онлайн-сервіс, що дозволяє забронювати столик у ресторанах по всій країні на ранній час. Для цього потрібно придбати у них кредит, але економія значна, зазвичай до 50% від звичайної ціни страви.

6. Шукайте вигідне житло

Проживання в Ірландії, ймовірно, є найзначнішою частиною бюджету туриста. Однак, оскільки багато готелів використовують системи бронювання з динамічним ціноутворенням (що означає, що ціни підвищуються і знижуються залежно від попиту), раннє бронювання часто може привести до дуже вигідних пропозицій. Дзвінок до готелю безпосередньо – особливо в останню хвилину – також може привести до отримання вигіднішої ціни, ніж та, яка вказана на сайті. Ще один варіант економії на проживанні – подорож у міжсезоння, коли ціни зазвичай нижчі.

7. Шукайте безкоштовні пішохідні екскурсії

На знак подяки за такий формат екскурсій зазвичай очікуються лише чайові. Наприклад, компанія Yellow Umbrella Tours проводить безкоштовні тематичні екскурсії в Корку, Дубліні та Голуеї, а Generation Tours пропонує безкоштовні екскурсії з місцевими музикантами або тури по пабах.

8. Насолоджуйтесь живою музикою в пабах

Ірландська традиційна музика – найяскравіша та найдинамічніша народна музика Західної Європи. Її виконують по всій країні, переважно на традиційних пабних "сесіях", де багато хто з найкращих у світі виконавців цього жанру демонструють свою майстерність абсолютно безкоштовно для публіки. Все, що потрібно зробити, – це прийти, купити напій і влаштуватися зручніше.

9. Обирайте безкоштовні дні для екскурсій

Відвідування визначних пам'яток в Ірландії може обійтися недешево. Однак якщо спланувати свій візит на першу середу місяця, то можна потрапити на акцію "Безкоштовна середа", коли багато об'єктів скасовують плату за вхід.

10. Придбайте картку Leap для громадського транспорту

Якщо ви збираєтеся користуватися громадським транспортом в Ірландії, обов'язково придбайте картку Leap, яка знижує вартість проїзду на суму до 30% порівняно з готівкою та позбавляє від необхідності давати точну решту при купівлі квитка. Картки Leap можна придбати в більшості магазинів, що знаходяться в межах пішої доступності, а поповнити баланс дуже просто: це можна зробити на залізничних станціях, зупинках трамвая Luas (у Дубліні) та у всіх магазинах, що знаходяться в межах пішої доступності, де вони продаються. Також можна завантажити на смартфон додаток Leap для поповнення балансу, а потім піднести картку до задньої панелі телефону, щоб на екрані відобразився баланс і варіанти поповнення.

