У ресторані туристам непомітно додавали 12,5% до рахунку: як працювала схема

Ресторан без попередження додав до рахунку 12,5% чайових. Журналісти перевірили скарги й з’ясували, як заклад пояснює таку практику.

Відвідувачі стверджували, що персонал не попереджав їх про додатковий платіж і не запитував згоди. Після перевірки керівництво закладу визнало, що чайові мають бути добровільними, пише Blikk.

Історію розповіла польська туристка Наталія, яка разом із другом відвідала відомий ресторан у Празі неподалік Карлового мосту. За її словами, до рахунку додали 12,5% чайових, хоча вона не обирала цю суму та не підтверджувала її під час оплати карткою.

Журналісти вирішили перевірити скаргу та відвідали ресторан. У меню та карті напоїв вони не знайшли інформації про обов'язкові чайові чи інші додаткові платежі. Під час оплати офіціант також не попередив про чайові, а автоматично додав 12,5% до рахунку.

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У результаті рахунок становив 656 чеських крон замість 583 – тобто приблизно 1 100 гривень додатково за рекомендовані чайові.

Юрист Їржі Хлань заявив, що споживача мають заздалегідь чітко інформувати про вартість послуг та додаткові платежі. За його словами, ресторан не може стягувати плату за те, про що клієнта заздалегідь не повідомили.

Керівництво ресторану заявило, що не вважає правильною практику автоматичного нарахування чайових без попередньої згоди гостя. Там наголосили, що рекомендована сума є добровільною, а персонал має повідомляти про неї під час розрахунку.

Після перевірки чеського наглядового органу офіціант уже не додавав чайові автоматично. У разі порушення ресторану могла загрожувати значна – до кількох сотень тисяч чеських крон – сума штрафу.

Чайові за кордоном - цікаві новини

Перебуваючи за кордоном, туристи нерідко роблять помилки, коли йдеться про правила залишення чайових. Підходи до винагороди за сервіс суттєво відрізняються залежно від країни.

Туристична експертка компанії Transfeero Мануела Савока пояснює, що в одних державах чайові фактично стали обов'язковою частиною оплати послуг, тоді як в інших їх можуть вважати недоречними.

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