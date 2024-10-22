Ті, хто обирає додатковий простір для ніг, захочуть подумати ще раз, оскільки сидіння може не гарантувати стільки комфорту, скільки ви очікуєте.

Оскільки більшість авіакомпаній тепер пропонують пасажирам можливість обрати місце під час бронювання квитка, пасажири мають можливість підвищити комфортність перельоту. Експерт Thrillist Френкі Караччоло поділився секретом, як приземлитися в певному пункті призначення і відчувати себе бадьорими.

Зокрема, він радить обирати місця біля вікна. Це не тільки дає мандрівникам можливість притулитися до стіни, але й зменшує ймовірність того, що їх розбудить проїжджий візок з продуктами або стюардеса.

"Візьміть місце біля вікна, щоб ви могли спертися об стіну та тримати лікті подалі від візка з напоями. Розмістіть себе якомога далі від зон обслуговування та туалетних кімнат", - рекомендує експерт.

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За словами Караччоло, вибір сидіння важливий, особливо коли мова йде про тривожний шум, який може завадити нічному відпочинку. Так, секції першого класу більшості літаків розташовані спереду, і це тому, що чим далі ви сідаєте в літак, тим голоснішою стає поїздка.

Ті, хто вважає, що додатковий простір для ніг може надати додатковий комфорт, можливо, варто подумати ще раз. При цьому, незважаючи на те, що "додатковий простір" звучить привабливо, часто такі сидіння мають недолік: вони не відкидаються.

При цьому розроблені на випадок надзвичайної ситуації, ці додаткові переваги безпеки можуть скоротити час вашого сну, якщо ви не можете влаштуватися комфортно.

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Як повідомляв УНІАН, названо найбільш переповнені міста світу. Так, перші три місця в антирейтингу дісталися популярним курортам у Таїланді - це Пхукет, Таїланд (118,5 туристів на одного місцевого жителя), Паттайя, Таїланд (98,7 до одного) та Крабі (72,2 до одного).

До топ-10 також увійшли Мугла (Туреччина), Хургада (Єгипет), Макао (Китай), Іракліон (Греція), Венеція (Італія), Родос (Греція) та Маямі (США).

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