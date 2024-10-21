Надмірний туризм уже давно став величезною проблемою для найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Наприклад, в Іспанії це вже призвело до масових протестів проти туристів, а також до різних обмежень.
Як пише Daily Express, свіже дослідження сервісу MoneyTransfers.com визначило найпереповненіші туристичні напрямки у 2024 році, прооналізувавши скільки приїжджих гостей припадає на одного місцевого жителя приблизно у ста найпопулярніших містах.
Очолило сумний список місто Пхукет на однойменному острові в Таїланді, що є одним із найпопулярніших пляжних напрямків не тільки країни, а й світу, де на одного мешканця в середньому налічується 118,5 туристів.
Ба більше, першу трійку найбільш переповнених відпочивальниками міст світу сформували саме тайські напрямки – друге місце посіло курортне місто Паттайя (98,7 туристів на одного місцевого), а третє дісталося провінції Крабі (72,2 туриста на одного місцевого).
10 найбільш переповнених туристами міст світу
- Пхукет, Таїланд (118,5 туристів на одного місцевого жителя)
- Паттайя, Таїланд (98,7 до одного)
- Крабі, Таїланд (72,2 до одного)
- Мугла, Туреччина (40,2 до одного)
- Хургада, Єгипет (28,2 до одного)
- Макао, Китай (26,9 до одного)
- Іракліон, Греція (22 до одного)
- Венеція, Італія (21,3 до одного)
- Родос, Греція (20,3 до одного)
- Маямі, США (18,6 до одного)
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Holidu визначили найбільш переповнені пам'ятки Європи. У лідери антирейтингу вирвався Версальський палац у Франції.
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