Перші три місця в антирейтингу дісталися популярним курортам у Таїланді.

Надмірний туризм уже давно став величезною проблемою для найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Наприклад, в Іспанії це вже призвело до масових протестів проти туристів, а також до різних обмежень.

Як пише Daily Express, свіже дослідження сервісу MoneyTransfers.com визначило найпереповненіші туристичні напрямки у 2024 році, прооналізувавши скільки приїжджих гостей припадає на одного місцевого жителя приблизно у ста найпопулярніших містах.

Очолило сумний список місто Пхукет на однойменному острові в Таїланді, що є одним із найпопулярніших пляжних напрямків не тільки країни, а й світу, де на одного мешканця в середньому налічується 118,5 туристів.

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Ба більше, першу трійку найбільш переповнених відпочивальниками міст світу сформували саме тайські напрямки – друге місце посіло курортне місто Паттайя (98,7 туристів на одного місцевого), а третє дісталося провінції Крабі (72,2 туриста на одного місцевого).

10 найбільш переповнених туристами міст світу

Пхукет, Таїланд (118,5 туристів на одного місцевого жителя) Паттайя, Таїланд (98,7 до одного) Крабі, Таїланд (72,2 до одного) Мугла, Туреччина (40,2 до одного) Хургада, Єгипет (28,2 до одного) Макао, Китай (26,9 до одного) Іракліон, Греція (22 до одного) Венеція, Італія (21,3 до одного) Родос, Греція (20,3 до одного) Маямі, США (18,6 до одного)

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Holidu визначили найбільш переповнені пам'ятки Європи. У лідери антирейтингу вирвався Версальський палац у Франції.

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