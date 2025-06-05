Розпізнати справжнє італійське джелато дуже просто.

У багатьох туристів Італія асоціюється зі знаменитим замороженим десертом джелато, яке місцеві жителі їдять цілий рік.

Однак, як пише Daily Mail, нерідко туристи потрапляють на гачок нечесних торговців і виявляються обдуреними, отримавши "несправжнє морозиво" за завищеною ціною. Особливо часто таке трапляється в жвавих туристичних містечках на кшталт Риму або Венеції.

Кулінарні експерти з The Kitchn пояснюють, що класичне джелато "збивається набагато повільніше, внаслідок чого воно вбирає менше повітря і стає щільнішим за морозиво".

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Тим часом, для туристів існує простіший спосіб розпізнати підроблене джелато – якщо колір морозива особливо яскравий, це, як правило, ознака того, що ви купуєте не справжнє джелато. Класичне джелато в Італії зазвичай бліде, оскільки виробники не використовують штучні харчові барвники в процесі приготування.

Туристи також можуть перевірити відгуки в Google або на Tripadvisor, щоб знайти джелатерію з високими рейтингами.

Як шахраї розводять туристів в Італії

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчені мандрівники розповіли, як розпізнати ресторани-пастки для туристів в Італії, які, найчастіше, пропонують посередню їжу за завищеними цінами.

Також відпочивальників у туристичних італійських містах закликали бути уважними і не потрапляти на гачок "шахраїв із трояндами та браслетами дружби".

Тим часом, експерт з Італії Дженна ДеЛаурентіс розповіла про п'ять головних помилок туристів, які вперше відвідують цю приголомшливу країну.

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