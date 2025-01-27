Найменш відвідуваними європейськими країнами є Люксембург, Латвія та Естонія.

Поки одні популярні європейські напрямки потопають у натовпах гостей, інші залишаються поза увагою масових туристів.

Свіже дослідження круїзного оператора Riviera Travel встановило десять країн Європи, які наразі відвідують найменше туристів, і, відповідно, там можна відпочити від переповнених людьми вулиць і черг до музеїв.

Очолив список найменш туристичних напрямків Європи Люксембург, де туристи провели 3,4 мільйона ночей у 2023 році. Для порівняння, в Іспанії їх було цілих 484,9 мільйона.

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"Хоча в Люксембурзі є пишна, зручна для піших прогулянок сільська місцевість і Арденнський ліс, красиві ущелини і прекрасна столиця, ця крихітна країна перебуває в тіні Франції, Німеччини та Бельгії", – пояснюють експерти видання Time Out.

На другому місці опинилася Латвія, де туристи провели 4,3 мільйона ночей у 2023 році, а на третьому – Естонія з 6,3 мільйонами. Водночас експерти зазначили, що ще одна перевага відвідування країн Балтії – порівняно низькі ціни.

10 напрямків у Європі з найменшою кількістю відвідувачів

Люксембург Латвія Естонія Мальта Сербія Словаччина Словенія Болгарія Румунія Угорщина

Як повідомляв УНІАН, раніше Time Out також назвав найбільш недооцінені туристами місця Європи, які варто відвідати у 2025 році.

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