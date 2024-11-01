Поки деякі найпопулярніші туристичні напрямки світу буквально тріщать по швах від натовпів туристів, інші неймовірні локації залишаються в тіні. А дарма.
Впливовий міжнародний портал про розваги та культурне життя Time Out опублікував рейтинг із 21 найбільш недооцінених туристами напрямків у Європі, які варто відвідати 2025 року.
Очолило рейтинг старовинне місто-фортеця Ульцинь у Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря, засноване ще в 5 столітті до нашої ери.
"Вражаюче узбережжя Чорногорії нарешті отримує ту увагу, на яку воно заслуговує, і вулиці Котора, Будви та інших міст тепер переповнені влітку. Ульцинь? Не так багато, але так буде не завжди. Розташований на південному краю країни, Ульцинь є центром албанської культури в Чорногорії і забезпечує іншу атмосферу, ніж більш знамениті місця на півночі. Старе місто Ульциня, можливо, розташоване найдраматичніше в країні, а його пляжі однаковою мірою забезпечують хвилювання і спокій", – описує місто редактор Time Out Джон Біллс.
Другу сходинку в рейтингу посіло невелике університетське містечко Орхус, розташоване на півострові Ютландія в Данії, яке самі данці називають "містом посмішок".
Замкнув трійку лідерів красивий і майже повністю незайманий національний парк Пенеда-Жереш у Португалії, який є частиною Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. У парку мешкають тисячі видів тварин, включно з козулями, дикими поні, вовками і хижими птахами.
21 найбільш недооцінений туристичний напрямок у Європі 2025 року
- Місто Ульцинь, Чорногорія.
- Місто Орхус, Данія.
- Національний парк Пенеда-Жереш, Португалія.
- Острів Гоцо, Мальта.
- Архіпелаг Вестманнаейяр, Ісландія.
- Місто Пловдив, Болгарія.
- Гірськолижний курорт Леві, Лапландія, Фінляндія.
- Місто Берген, Норвегія.
- Місто Клуж-Напока, Румунія.
- Регіон Емілія-Романья, Італія.
- Місто Тарту, Естонія.
- Регіон Естремадура, Іспанія.
- Фарерські острови.
- Місто Вільнюс, Литва.
- Місто Баня-Лука, Боснія і Герцеговина.
- Імотські озера, Хорватія.
- Місто Дордрехт, Нідерланди.
- Регіон Ланді, Франція.
- Острови Сіллі, Велика Британія.
- Термальний курорт Памуккале, Туреччина.
- Острів Понца, Італія.
Як повідомляв УНІАН, раніше свої рейтинги туристичних напрямків, які варто відвідати у 2025 році, представили впливові туристичні портали Lonely Planet і National Geographic.
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