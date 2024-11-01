Очолило рейтинг старовинне місто-фортеця Ульцинь у Чорногорії.

Поки деякі найпопулярніші туристичні напрямки світу буквально тріщать по швах від натовпів туристів, інші неймовірні локації залишаються в тіні. А дарма.

Впливовий міжнародний портал про розваги та культурне життя Time Out опублікував рейтинг із 21 найбільш недооцінених туристами напрямків у Європі, які варто відвідати 2025 року.

Очолило рейтинг старовинне місто-фортеця Ульцинь у Чорногорії на узбережжі Адріатичного моря, засноване ще в 5 столітті до нашої ери.

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"Вражаюче узбережжя Чорногорії нарешті отримує ту увагу, на яку воно заслуговує, і вулиці Котора, Будви та інших міст тепер переповнені влітку. Ульцинь? Не так багато, але так буде не завжди. Розташований на південному краю країни, Ульцинь є центром албанської культури в Чорногорії і забезпечує іншу атмосферу, ніж більш знамениті місця на півночі. Старе місто Ульциня, можливо, розташоване найдраматичніше в країні, а його пляжі однаковою мірою забезпечують хвилювання і спокій", – описує місто редактор Time Out Джон Біллс.

Другу сходинку в рейтингу посіло невелике університетське містечко Орхус, розташоване на півострові Ютландія в Данії, яке самі данці називають "містом посмішок".

Замкнув трійку лідерів красивий і майже повністю незайманий національний парк Пенеда-Жереш у Португалії, який є частиною Всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. У парку мешкають тисячі видів тварин, включно з козулями, дикими поні, вовками і хижими птахами.

21 найбільш недооцінений туристичний напрямок у Європі 2025 року

Місто Ульцинь, Чорногорія. Місто Орхус, Данія. Національний парк Пенеда-Жереш, Португалія. Острів Гоцо, Мальта. Архіпелаг Вестманнаейяр, Ісландія. Місто Пловдив, Болгарія. Гірськолижний курорт Леві, Лапландія, Фінляндія. Місто Берген, Норвегія. Місто Клуж-Напока, Румунія. Регіон Емілія-Романья, Італія. Місто Тарту, Естонія. Регіон Естремадура, Іспанія. Фарерські острови. Місто Вільнюс, Литва. Місто Баня-Лука, Боснія і Герцеговина. Імотські озера, Хорватія. Місто Дордрехт, Нідерланди. Регіон Ланді, Франція. Острови Сіллі, Велика Британія. Термальний курорт Памуккале, Туреччина. Острів Понца, Італія.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої рейтинги туристичних напрямків, які варто відвідати у 2025 році, представили впливові туристичні портали Lonely Planet і National Geographic.

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