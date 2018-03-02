Лоукостер Wizz Air почне польоти з Харкова до Відня

Квитки до Відня на 25 листопада можна придбати на сайті компанії за 1349 гривень.

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 25 листопада 2018 року почне виконувати польоти з Харкова до Відня (Австрія).

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Про це йдеться на сторінці авіакомпанії в Facebook.

Згідно інформації у системі бронювання перевізника, рейс Харків – Відень буде виконуватися два рази на тиждень, по середах і неділях.

При цьому з 23 березня 2019 року рейси будуть виконуватися тричі на тиждень, по вівторках, четвергах і суботах.

Квитки на 25 листопада у Вену можна придбати на сайті компанії за 1349 гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з 5 квітня 2018 року рейсів з Харкова в Дортмунд (Німеччина), а з 20 червня - у Катовіце (Польща).

Також з 19 квітня планується запуск двох нових рейсів з Києва - в столицю Португалії Лісабон і столицю Естонії Таллінн.

З 26 березня Wizz Air почне виконувати польоти зі Львова до Гданська і Катовіце (Польща), а з 21 травня в Дортмунд (Німеччина).

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси більше ніж 550 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 144 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії складається з 87 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" та включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

На даний момент український ринок обслуговують два літаки A320, які базуються в київському аеропорту "Жуляни".