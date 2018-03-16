Грайливе слоненя посиділо на колінах у туристки

Американська туристка так була вражена тим, що сталося, що після сказала, що це був найчарівніший і щасливий момент у її житті.

У Таїланді грайливе слоненя сіло на коліна до туристки, яка погладила його хобот.

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На відео звернуло увагу видання Daily Mail. Туристка з американського штату Вірджинія Ханна Френчик під час відпустки в Таїланді вирушила на екскурсію на слонячу ферму в місті Чіангмай. Там вона привернула увагу одного з слоненят, яке підбігло до неї.

Френчик погладила його за хобот, але велелюбному слоненяті здалося цього мало: воно повалило дівчину в бруд, полежало на ній і посиділо на її колінах. «Це був найчарівний і найщасливіший момент у моєму житті, він буквально розділив його на до і після», - зізналася американська туристка.

Нагадаємо, 14 березня в Індії за допомогою екскаватора витягли слоненя, яке зав'язло в болоті. Машина викопала траншею і акуратно підштовхнула тварину до неї ковшем. Слоненя зуміло вибратися і повернутися в ліс до решти слонів.