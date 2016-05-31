Рятувальники в ході багатогодинної операції витягли лисеня з водостоку (відео)
19:32, 31 травня 2016Курйози
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Британські рятувальники допомогли лисеняті, яке впало на дно водостоку, вибратися на свободу.
Весь цей час поруч знаходилася доросла лисиця / скріншот з запису
Інцидент стався в графстві Східний Сассекс. Запис рятувальної операції на YouTube переглянули 150 тис. осіб,, передає Lenta.ru.
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Рятувальники зізналися, що витратили кілька годин на марні спроби витягти лисеня зі стоку. Потім одному з рятувальників все-таки вдалося визволити тварину з дна, схопивши її за хвіст. Перші кілька секунд лисеня виглядало дуже наляканим. Рятувальники вимили і висушили тварину, а потім відпустили її на волю.
Весь цей час поруч знаходилася доросла лисиця, разом з якою герой пішов після свого порятунку.
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