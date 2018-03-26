Знижки діють при бронюванні готелів, квартир, а також готелів типу «ліжко і сніданок», які беруть участь в акції, на будь-які дати з 23 березня по 8 квітня.

Популярний сервіс з бронювання готелів Booking.com запустив великодні знижки від 15% і вище.

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Як повідомляється в розсилці від Booking.com, знижки діють при бронюванні готелів, квартир, а також готелів типу «ліжко і сніданок», які беруть участь в акції, на будь-які дати з 23 березня по 8 квітня 2018 року. Забронювати номери можна до 8 квітня включно.

Зазначимо, цьогоріч католицька Пасха відзначається вже в найближчу неділю, 1 квітня, а православна – через два тижні, 8 квітня. Понеділок, 9 квітня, відповідно в Україні буде вихідним днем, тож на українців чекають три вихідних дня поспіль.

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