Клімкін пообіцяв незабаром безвіз із ще однією європейською країною

За словами очільника МЗС, на зустрічах у Македонії він домовився, що найближчим часом буде підписано угоду про безвіз із цією країною.

Україна і Македонія найближчим часом підпишуть угоду про скасування візового режиму.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

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"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої зони вільної торгівлі. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо", - повідомив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Клімкін 11-12 квітня перебуває з офіційним візитом у Македонії.

Метою візиту є активізація українсько-македонського співробітництва, зокрема взаємна підтримка на шляху до ЄС і НАТО, обговорення підготовки чергового засідання Міжурядової українсько-македонської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та двостороннього Комітету з імплементації Угоди про вільну торгівлю, можливостей інтенсифікації економічної співпраці та бізнес-контактів між двома країнами, а також підготовки до укладення угоди щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян двох держав - пред’явників біометричних паспортів.