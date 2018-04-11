Клімкін про заяву Трампа щодо ракетного удару: саме такою мовою і треба говорити з Росією

Міністр закордонних справ України зазначив, що, зазвичай, не робить ретвітів, "але тут не втримався".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп про намір здійснити ракетний удар в Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у мікроблозі Twitter.

"Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією", - повідомив Клімкін, прокоментувавши заяву Трампа про намір здійснити ракетний удар в Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часи "холодної війни".

7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.