Одещина цього року очікує понад 6 мільйонів туристів

За даними фіскальної служби, в минулому році Одесу і область відвідали близько 5,7 млн туристів.

В Одеській області в 2018 році очікується зростання туристичного потоку на 10,5% - до 6,3 млн туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради повідомив в. о. начальника управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації Олександр Шека.

За його словами, в 2017 році порівняно з 2016-м туристичний потік в Одеську область зріс майже на 1 млн осіб. Цього року передбачається приїзд до Одеського регіону близько 6,3 млн туристів.

«Це песимістичні настрої, і ми намагатимемося збільшити кількість туристів», - зазначив Шека.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" пояснили відсутність у продажу квитків на "південні" потяги на травневі

За його словами, за 2017 рік сума туристичного збору до місцевих бюджетів збільшилася на 25%. В цілому, Одеська область становила частку розміром 26% у загальній сумі туристичного збору всієї країни.

Шека відзначив, що збільшенню потоку туристів сприяє, зокрема, відкриття нового пасажирського терміналу в міжнародному аеропорту «Одеса».

За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, в травні почне працювати туристичний портал Одеської області, який об'єднає найцікавіші об'єкти, маршрути і сервіси регіону. До кінця року також з'явиться мобільний додаток, що дозволить туристу за допомогою смартфона дізнатися про привабливі локації області та прокласти оптимальний маршрут до них.

«Думаю, що впродовж місяця туристичний портал буде запущено. Завдяки йому люди зможуть прокласти собі маршрут в Одеській області, дізнатися, що наш регіон - це не тільки Одеса, а й безліч інших неймовірних туристичних і культурних місць. Також буде запущено мобільний додаток», - сказав Степанов.

Очікується, що новий портал дозволить привернути увагу більшої кількості туристів до Одеського регіону.

За даними Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, в 2017 році Одесу і область відвідали близько 5,7 млн туристів. Місцеві бюджети за цей період отримали 9 млн грн туристичного збору - порівняно з 2016 роком надходження зросли майже на 2 млн грн. Найбільші суми туристичного збору отримав бюджет Одеси - 5,6 млн грн, або майже 62% від загальної суми надходжень.

Сплату туристичного збору здійснювали 359 суб'єктів господарювання - податкові агенти, які надавали послуги з тимчасового проживання, із них 104 зареєстровані в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Одесу відвідало 2,5 млн туристів, що на 19% більше, ніж у 2016 році.