В Українському Дунайському пароплавстві обіцяють більше 100 круїзних рейсів цього року

Перший такий рейс відправився в круїз 14 квітня. Втім, поки що наші теплоходи виконують круїзи за межами України.

Теплоходи національного перевізника вантажів та пасажирів в Дунайському басейні Українського Дунайського пароплавства (УДП, м. Ізмаїл, Одеська обл.) у 2018 році виконають понад 100 круїзних рейсів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДП, першим з чотирьох суден відкрив сезон теплохід «Молдова», що вийшов в рейс 14 квітня.

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Відзначається, що в 2018 році німецький туроператор BigXtra Touristik GmbH зафрахтував всі чотири пасажирські судна УДП. В середньому кожен з них виконає 25-26 семиденних круїзів за маршрутом Пассау-Будапешт-Пассау.

Теплохід «Волга» в період з 28 квітня по 16 червня та з 18 серпня по 6 жовтня – на 14 круїзів зафрахтувала компанія BigXtra Touristik, а з 16 червня до 18 серпня на 9 круїзів – австрійська компанія Donau Touristik GmbH. У цей період «Волга» буде виконувати круїзи для велотуристів. Відзначається, що бронювання турів йде успішно, станом на кінець березня на теплохід «Молдавія» продано 3844 турів, на «Україну» – 3668, «Дніпро» – 2881, на теплохід «Волга» компанія BigXtra реалізувала 2028 турів, Donau Touristik на 30 березня вже заброньовано 86% всіх кают.

Наголошується, що Українське Дунайське пароплавство проводить велику роботу для залучення іноземних туристів в українську дельту Дунаю. Крім переговорів з фрахтувальниками, цього року пароплавство видало журнал для німецьких туристів, куди включена інформація про дельту Дунаю.

«ПРАТ «УДП» за допомогою туристичних агентств зробило спробу організувати круїз для вітчизняних туристів. Проте через низьку платоспроможність старшого покоління українців, на яких розраховані тури, групу не вдалося сформувати», - констатували в прес-службі.

Керівництво УДП сподівається викликати інтерес іноземних туристів до дельти Дунаю і Ізмаїлу, щоб рейси круїзних теплоходів Українського Дунайського пароплавства продовжити до України. Наразі ведуться переговори з фрахтувальниками щодо навігації 2019 року.

Як підкреслили в прес-службі, в міжнавігаційний період на пасажирських суднах УДП виконаний великий обсяг робіт з ремонту пасажирських зон та приведення їх у належний стан. Зокрема, внутрішні роботи в пасажирській зоні, виготовлена меблі, проведений ремонт панелей, заміна палубного і килимового покриття на всіх пасажирських теплоходах. Також на теплоході «Молдавія» повністю відновлені каюти, які в травні 2017 року постраждали під час аварії.

На судноремонтних заводах «Дунайсудосервіс» і «Дунайсудоремонт» здійснено доковий ремонт «Волги». Для даного судна закуплено електрорадіонавігаційне обладнання (радари, ехолоти і т. д.), мережеве, торгове, інтернет-обладнання, обладнання для камбуза і ресторану.

Також проведено монтаж обладнання для очищення стічних вод на «Україні» і «Молдові», для відновлення працездатності їх установок з очищення і знезараження стічно-фекальних вод придбано обладнання ACO Marine s.r.o. (Чехія). На теплоході «Україна» замінили гребні гвинти, на Кілійському суднобудівельно-судноремонтному заводі проведений доковий ремонт теплохода «Євген Косяков» і т. д.

Довідка УНІАН. Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні та одне з найбільших транспортних підприємств в Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше були названі найбільш недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я.