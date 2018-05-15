Ryanair скорочує час безкоштовної онлайн-реєстрації на рейс до 48 годин

Нововведення набуває чинності з 13 червня.

Ірландський лоукостер Ryanair з 13 червня 2018 року скорочує час безкоштовної онлайн-реєстрації на свої рейси з чотирьох днів до 48 годин, якщо пасажири додатково не оплачують конкретне місце в салоні.

Про це повідомляє Independent з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

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В якості альтернативи пасажири авіарейсів Ryanair можуть оплатити додатковий збір за призначення конкретного місця – близько 4,5 євро з людини, і тоді у них з'явиться можливість зареєструватися онлайн за два місяці до вильоту.

При цьому нововведення стосується як вже існуючих, так і нових бронювань на всі рейси, що вилітають з 13 червня 2018 року. Водночас пасажирам, які забронювали місця на поїздки з 13 червня до оголошення про нововведення, але не сплатили місця, надається можливість скасувати поїздку і запросити повне повернення коштів. Зробити це можна до 19 травня 2018 року.

Зазначимо, минулого разу Ryanair скоротила вікно для безкоштовної реєстрації онлайн із тижня до чотирьох днів в 2016 році.

Аналогічні часові рамки безкоштовної онлайн-реєстрації протягом 48 годин з осені 2017 року ввів ще один лоукостер – угорський Wizz Air.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в березні 2018 року стало відомо, що ірландський лоукостер Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро. Зокрема, 10 маршрутів будуть виконуватися з Києва (Бориспіль), ще 5 - зі Львова. Пізніше стало відомо про відкриття ще одного маршруту з Києва - в Берлін.