Туристам в Африці вдалося зблизька зняти на камеру молодого леопарда (фото, відео)

Люди каталися саванною на джипі, коли побачили у хащах молодого леопарда.

Туристам в Африці вдалося зблизька зафільмували молодого леопарда.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Підійти до дикої природи аж надто близько вдалося туристам у африканському парку Ботсвани. Люди каталися саванною на джипі, коли побачили у хащах молодого леопарда.

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Той мандрівниками зацікавився настільки, що ледь на застрибнув до них у машину. Чоловіка, який фільмував весь процес на камеру, дика кішка торкнулася лапою, та навіть випадково подряпала.