Аеропорт "Київ" закриють на реконструкцію не раніше 2020 року

На час ремонту аеропорт "Київ" закриють, а основну частину рейсів буде перенаправлено в аеропорт "Бориспіль"

Реконструкція злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту "Київ" ім. І.Сікорського може розпочатися лише через 2-3 роки і коштуватиме близько 84 млн євро.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова ради директорів міжнародного аеропорту "Київ" Денис Костржевський.

"Ми не збираємося закривати злітно-посадкову смугу цього року. Ми говоримо про це зараз, оскільки хочемо дати сигнал владі, що капітальний ремонт неминучий. Розпочинати ремонт треба десь через 2-3 роки, оскільки через кілька років смуга буде зношена", - сказав він.

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За словами, Костржевського, проект реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ" вже розробила компанія "Майстер-Авіа".

"Згідно з проектом, передбачено подовження смуги на 600 м, що дозволить приймати великі повітряні судна типу Airbus А321 і Boeing 737-900. Однак, щоб здійснити цей план, необхідно вирішити юридичне питання. Адже для нового будівництва потрібно рішення влади про виділення земельної ділянки для аеропорту. Також є технічно нюанс. Подовження смуги ускладнено наявністю поздовжніх і поперечних ухилів в межах траси. Але це зробити реально", - сказав він.

Голова ради директорів зазначив, що, згідно з проектом, на реконструкцію знадобиться близько 84 млн євро.

"Ця сума може бути виділена або з бюджету Києва, або за рахунок державно-приватного партнерства. На даному етапі ми вже звернулися до Київської міської державної адміністрації з цими пропозиціями», - зазначив він.

Також, Костржевський повідомив, що реконструкція триватиме близько одного року, і на час ремонту аеропорт не зможе приймати рейси.

«Основну частину рейсів буде перенаправлено в аеропорт "Бориспіль", - зазначив він.

Зазначимо, аеропорт "Київ" приймає головним чином лоукост-авіакомпанії, в тому числі Wizz Air, Alitalia, Pegasus Airlines, Yanair, Ernest, Flydubai та інші.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік на 64% - до 1,85 млн осіб.

Аеропорт "Київ" ім. І.Сікорського є одним з найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту і будівництво одразу кількох нових терміналів, включаючи центральний термінал А і віп-термінал для бізнес-авіації.