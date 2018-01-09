Аеропорт "Київ" назвав найбільш популярні напрямки минулого року

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), другий в Україні за розміром пасажиропотоку, за підсумками 2017 року порівняно з результатом 2016 року збільшив пасажиропотік на 64,2% - до 1,852 млн осіб, повідомила прес-служба аеропорту.

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Згідно з повідомленням, пасажиропотік на міжнародних рейсах становив 1,768 млн пасажирів, на внутрішніх рейсах - 83,3 тис.

При цьому кількість обслужених рейсів за підсумками 2017 року становила 23,257 тис. на приліт і виліт, що на 27,3% більше, ніж за 2016 рік. З них міжнародних рейсів - 19,115 тис., внутрішніх - 3,144 тис.

Найбільш популярними міжнародними напрямами минулого року були Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ), Будапешт (Угорщина), Анкара, Анталія (Туреччина), Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Рим (Італія), внутрішніми - Одеса, Запоріжжя та Львів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік на 19,4% - до 1,127 млн осіб.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) є одним із найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво відразу декількох нових терміналів, включаючи центральний термінал «А» і віп-термінал для бізнес-авіації.