Термінал F аеропорту "Бориспіль" планують відкрити до літа 2019 року

У терміналі F можуть у перспективі обслуговуватися рейси лоукостера Ryanair.

Міжнародний аеропорт Бориспіль планує розконсервувати і підготувати термінал F до роботи до початку літнього сезону 2019 року.

Про це сьогодні повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Бориспіль Євген Дихне, повідомляє ЦТС.

"Ми готуємо термінал F до повторної експлуатації до літнього сезону 2019 року", - заявив Дихне.

Нагадаємо, в березні поточного року керівник аеропорту Бориспіль Павло Рябікін говорив, що в терміналі F можуть у перспективі обслуговуватися рейси Ryanair.

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"Ми призначили цю прес-конференцію в терміналі F. Час, коли він запрацює, багато в чому залежить від Ryanair. Як тільки їх частоти будуть становити 15 вильотів в день, ми відкриємо цей термінал", - сказав тоді Рябікін.

Термінал F був закритий у жовтні 2013 року, пропрацювавши всього три роки (відкриття відбулося у вересні 2010 року). Причиною став пасажиропотік в аеропорту - для його обслуговування цілком вистачає лише одного терміналу D, який розрахований на 15 мільйонів пасажирів.

У 2017 році велися розмови про його можливе знесення в майбутньому, проте в аеропорту потім спростували ці плани і сказали, що планують використовувати свою надлишкову інфраструктуру, але тільки не собі у збиток. За словами Дихне, в середньому рентабельність терміналу F починається з обслуговування 24-25 рейсів в день (або 15 регулярних рейсів традиційних авіакомпаній, або 30 рейсів лоукостерів).