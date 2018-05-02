Авіакомпанія МАУ запустила прямий рейс до Індії і назвала вартість найдешевшого квитка

Рейси виконуються тричі на тиждень, з 7-го червня інтенсивність польотів зросте до 4 щотижневих рейсів.

Напередодні авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) виконала перший прямий регулярний рейс з Києва до Делі.

Як повідомляє прес-служба МАУ, наразі мережа далекомагістральних рейсів включає п'ять напрямків.

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Уточнюється, що нові далекомагістральні рейси виконуються тричі на тиждень, з 7-го червня інтенсивність польотів зросте до 4 щотижневих рейсів. Польоти до/з Міжнародного аеропорту Делі (Indira Gandhi International) виконуються на літаках Boeing 767-300 з трьома класами обслуговування – бізнес, преміум економ та економічним. Мінімальна вартість квитка в один бік з Києва до Делі з урахуванням всіх податків та зборів складає 6890 гривень.

«МАУ продовжує розвивати модель мережевого перевізника. Для залучення транзитних потоків необхідний баланс між західним та східним векторами маршрутної мережі. Сьогодні ми спостерігаємо стрімке розширення географії польотів МАУ на Заході та дуже стримане зростання на Сході. Відкриття регулярних рейсів до Делі допоможе дещо вирівняти цей дисбаланс і підвищити привабливість України як транзитної держави», – зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.