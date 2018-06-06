Ламаючи стереотипи: учні львівської гімназії відмовились від випускного та вирушили на відпочинок до Італії (відео)

Вартість подорожі за кордон подекуди менша, ніж вечір у ресторані та купівля вечірнього одягу.

У Львівській гімназії Шептицького випускники відмовляються влаштовувати традиційні святкові бенкети та їдуть замість цього у подорож до Італії. Така традиція існує у навчальному закладі вже четвертий рік.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що вартість подорожі подекуди менша, ніж вечір у ресторані та купівля вечірнього одягу.

Випускник гімназії Олег Федишин розповів журналістам, що його клас після випуску поїхав в Італію і пробув там приблизно 5-6 днів. Учні побачили Венецію та Альпійські гори, а також відпочили на морі.

За словами парубка, він не шкодує, що у них не було випускного бенкету, бо подорож залишила незабутні спогади.

Однокласники Володимир та Анастасія, які тільки готуються до випускного, також не планують влаштовувати випускний вечір. Їх клас на декілька днів їде у Рим, а потім – ближче до моря.

Зазначається, що вартість мандрівки в Італію обходиться учням в середньому у 300 євро – це фактично витрати на дорогу та їжу. Живуть діти при монастирях, каже директор школи отець Олег. Він вчився та жив в Італії 10 років, тому за житло домовляється з друзями, а екскурсії дітям проводить сам.

Тим часом, на львівських ринках вартість однієї лише вечірньої сукні починається від суми у 200 доларів.

Нагадаємо, 25 травня у всіх школах України пролунав останній в 2018-му навчальному році дзвоник.